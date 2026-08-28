Власти Калининградской области опровергли фейк о якобы нападениях на регион

Публикации в Сети о якобы готовящихся нападениях на Калининградскую область являются ложью. Такое заявление сделала в пятницу, 28 августа, пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова.

Речь идет о распространении в интернете фейкового видео с якобы участием губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Башкирова подчеркнула, что злоумышленники использовали кадры с оперативного совещания, в котором участвовал политик, наложив на них другой текст с использованием искусственного интеллекта.

Незадолго до этого председатель законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин, комментируя заявление экс-главы МИД Литвы Антанаса Валениса о "превентивном уничтожении всей мощи Калининградского региона", напомнил: чем сильнее кто-то пытается давить на регион извне, тем больше это объединяет людей. Калининградская область продолжает спокойно жить, работать, растить детей и планировать будущее.

Это подтвердил депутат регионального заксобрания Евгений Мишин. Он отметил, что простая спокойная жизнь Калининградской области терзает европейцев, которые "не могут прожить и недели без выпада в нашу сторону".

Россия не раз подчеркивала, что любая попытка агрессии Запада против Калининградской области встретит незамедлительный жесткий отпор. Опасность угроз в адрес российского региона осознают в Европе. Президент Хорватии Зоран Миланович призвал прибалтийских политиков прекратить "выкрики и призывы" к нападению на Калининградскую область, поскольку "это больше, чем несерьезность" (цитаты по ТАСС).