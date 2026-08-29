Летопись СВО: лейтенант Крючков сбил два вражеских дрона

Лейтенант Антон Крючков со своим взводом вёл огонь по противнику и попал под атаку вражеских FPV-дронов. Антон лично сбил два беспилотника из стрелкового оружия и вместе с подчинёнными уничтожил до 20-ти боевиков, расчистив путь нашим передовым группам.

Младший лейтенант Алексей Латанов и его подразделение при установке оборудования поста радиоэлектронной борьбы подверглись налету БПЛА неприятеля. Латанов отдал приказ личному составу укрыться в лесополосе и ликвидировал два коптера ВСУ. Аппаратура РЭБ была своевременно установлена.