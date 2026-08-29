Дым от бушующих второй день пожаров затянул Киев, сообщают украинские СМИ. Агентство УНИАН в Telegram-канале публикует кадры огромного столба дыма над городом. Под Киевом перекрыта трасса на Житомир из-за близости к эпицентру одного из пожаров.

Мощный огненный шар осветил весь Киев, а грохот от детонации докатился до посёлков, расположенных в 20 километрах от украинской столицы. Ночью российские войска атаковали сразу три крупных склада ВСУ, где хранили боеприпасы, ракетное вооружение и взрывчатку.

В посёлке Чайки уничтожены комплектующие к крылатым ракетам "Фламинго". В Калиновке взорван терминал, куда поступали из-за рубежа грузы военного назначения. В селе Милая ликвидированы ангары с двигателями и стартовыми ускорителями для беспилотников большой дальности. Помещения мгновенно охватил пожар. Началась вторичная детонация. Тысячи раскаленных осколков и боеприпасов полетели во все стороны. Яркие вспышки очевидцы видели во всех концах города.

На трассах поблизости от эпицентра пожара – коллапс. Движение перекрыто на участке, протяжённостью более 17 километров. Идёт эвакуация жителей. Киевский режим не придумал ничего лучше, как разместить военные склады вплотную к частному сектору и предприятиям, где выпускали бутилированную воду и замороженные десерты.

Всю эту территорию сейчас заволакивает густой чёрный дым. И хорошо видно, как до сих пор бушует пожар. Нацистская власть Зеленского по-прежнему прикрывается мирными гражданами, маскируя арсеналы среди жилых кварталов. Показательно, что такой же удар был нанесен месяц назад по пригороду Киева, поселку Вишневое. Тогда взлетел на воздух крупный склад ракетного вооружения. Но до сих пор никто из представителей высшей украинской власти, ВСУ или СБУ, ответственности за это не понёс.