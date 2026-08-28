Школьниц задержали за убийство ребенка: подробности чудовищного преступления в Подмосковье

В подмосковном городе Орехово-Зуево расследуют дело об убийстве 12-летнего мальчика. Тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти.

Как рассказали в правоохранительных органах, по подозрению в преступлении задержаны две школьницы. Источник заявил ТАСС, что убийство ребенка не было спонтанным — преступление заранее спланировали. Мотивы выясняются.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова написала в своем MAX-канале, что убитого мальчика обнаружили с множеством ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержали школьниц, которые "убивали, как заправские садисты", а после поимки не проявили "никакого раскаяния".

Чудовищные детали случившегося сообщает Mash. По сообщениям информированных источников, расправу над мальчиком учинили несовершеннолетние девушки, которые успели перейти из школы в колледж. По неподтвержденным данным, девушки заранее придумали сценарий убийства, одна из них снимала происходящее на телефон.

Собеседник kp.ru из правоохранительных органов заявил, что девушки заманили подростка в удаленное от жилых домов здание под предлогом "посидеть, как взрослые". В действительности подозреваемые заранее договорились убить мальчика, поскольку хотели посмотреть, "как умирают люди".

Официально вся эта информация не подтверждена. Старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета России Ольга Врадий рассказала лишь, что причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетними, устанавливаются. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения.