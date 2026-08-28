Россия расценивает как провокационное заявление секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о готовности принять "новую волну российских граждан, которые хотят избежать отправки на фронт". Об этом рассказала в пятницу, 28 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, заявление которой публикует официальный сайт ведомства, такими высказываниями армянские политики поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному для Армении гостеприимству токсичный политический окрас.

Захарова напомнила, что Симонян во время февральского визита в Россию много говорил о важности, в том числе для Армении, развития российско-армянских связей. Теперь же он делает заявления, которые можно рассматривать лишь как свидетельство стремления властей республики услужить Западу и киевскому режиму.

В Москве не раз пеняли Еревану на попытки усидеть на двух стульях — снять сливки с сотрудничества с Россией и ЕАЭС, одновременно пытаясь добиться членства в Евросоюзе. При этом МИД России подчеркивал: наша страна не забыла, что армянские политики не нашли в себе смелости осадить предводителя киевского режима Владимира Зеленского, когда тот в Ереване угрожал ударами по Параду Победы 9 мая на Красной площади.

Что касается фейков о мобилизации, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заверил: никаких планов по мобилизации в нашей стране нет, России вполне достаточно ребят, которых воюют, подписав контракт добровольно, исходя из патриотических убеждений.