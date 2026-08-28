Российские средства ПВО сбили 28 августа 112 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов пятницы, 28 августа, 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, дроны врага сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу эскалацией украинского конфликта, в том числе его распространением на территорию Российской Федерации. Представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, которого цитирует ТАСС, призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня.

Однако киевский режим отвергает реальные шаги к диалогу и урегулированию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва не получала предложений о возобновлении переговоров в сентябре ни с Украины, ни из других стран.

Кремль также не имеет прямой информации от украинской стороны о возможности возобновления в сентябре трехсторонних переговоров с участием США, рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.