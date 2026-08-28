Россия пригрозила Финляндии ответом на пересмотр сделок с недвижимостью россиян

Москва ответит в случае пересмотра Финляндией сделок с недвижимостью, ранее заключенных россиянами. С таким предупреждением выступил в пятницу, 28 августа, директор первого Европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников.

Зимой министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что в стране решили провести ревизию сделок с недвижимостью, заключенных гражданами России и ряда других стран за минувшие 20 лет — якобы из соображений нацбезопасности. По утверждению политика, прежний подход финских властей к контролю над недвижимостью был слишком наивен.

Как подчеркнул Студенников, нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны, однако без ответа они не останутся. Россия будет "реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов", цитирует российского дипломата РИА Новости.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал, что Финляндия дискриминирует россиян без всяких оснований. Власти этой страны не предоставили доказательств "угроз" от граждан России, покупающих недвижимость в финской юрисдикции.

Не отстают и власти Швеции. Шведское фортификационное агентство подало заявку на экспроприацию принадлежащего россиянину участка — также под предлогом интересов национальной безопасности. Ведомство утверждает, что поскольку эта земля расположена недалеко от базы ВМС Муске гарнизона Ханинге, наличие у владельца участка гражданства России представляет угрозу безопасности шведской армии.