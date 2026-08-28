В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус предприятия, перевозивший сотрудников. Об этом в пятницу, 28 августа, рассказали в оперативном штабе региона.

Как уточнили в оперштабе, трагедия произошла в селе Грузское Борисовского округа. Жертвами атаки украинского дрона стали два человека, еще шестеро получили ранения.

Россия не раз пыталась привлечь внимание мирового сообщества к активизации киевским режимом террора против мирного населения. Необандеровцы бьют по автобусам и машинам граждан, многоквартирным и частным жилым домам, учреждениям жизнеобеспечения и образования, продуктовым магазинам и рынкам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу эскалацией украинского конфликта, в том числе его распространением на территорию Российской Федерации. Представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня.