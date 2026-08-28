В России анонсировали заключение брака только после генетических тестов

Современное развитие науки и медицины позволяет предвосхитить около 6 тысяч генетических заболеваний до зачатия ребенка. Об этом рассказал в пятницу, 28 августа, академик РАН Геннадий Онищенко.

Как пояснил эксперт, достаточно взять у будущих мамы и папы кровь, провести генетические исследования и "сказать, что у вашего ребенка может быть вот такая наследственность". Онищенко допустил, что не за горами времена, когда молодые люди "пришли подавать заявление о регистрации брака, а их обоих отправят на исследование генетики".

Академик, говоря о наследуемых детьми заболеваниях, заявил, что гемофилия погубила Российскую империю. Онищенко выдвинул теорию о том, что если бы не гемофилия у сына и наследника последнего российского императора Николая II, государство сохранилась бы.

В эфире радио Sputnik ученый предположил, что человечество сделает выводы из этого и в будущем все браки будут заключаться после прохождения генетического теста.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопросы укрепления института семьи остаются безусловным приоритетом российских властей. При этом он подчеркнул, что решение о рождении ребенка является частным и личным делом каждого человека и каждой семьи, а решать демографическую проблему давлением нельзя.

Россиянам, которые решили стать родителями, государство помогает заботиться о здоровье детей. С 2027 года в нашей стране расширят неонатальный скрининг еще на шесть заболеваний. В Министерстве здравоохранения уточнили, что новорожденных будут проверять также на миодистрофию Дюшенна, болезнь Помпе, мукополисахаридоз первого типа, болезнь Гоше, болезнь Ниманна – Пика типа А/В и болезнь Краббе.