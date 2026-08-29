"Приведут к большим потерям": на последствия попыток Киева замедлить выполнение целей СВО указали в МИД РФ

Попытки Украины и ее спонсоров замедлить выполнение Россией целей СВО только увеличат потери для Киева. Таким мнением поделился с РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы отдаем себе отчет, что противник и его спонсоры изобретают всё новые способы, чтобы замедлить реализацию нами целей СВО. Однако это им не поможет, а лишь приведет к еще большим потерям для самой Украины", — сказал он.

РФ не раз заявляла, что готова искать переговорное решение конфликта на Украине, опираясь на понимания, достигнутые на саммите на Аляске.