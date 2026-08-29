"Крупнейшая в истории": США заключили нефтяную сделку с Венесуэлой

США заключили "крупнейшую в истории" нефтяную сделку с Венесуэлой, которая более чем удвоила американские запасы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"По моему указанию, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, тесно сотрудничая с исполняющим обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, обеспечили контроль США над более чем 65 миллиардами баррелей запасов нефти в Венесуэле без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

Сделка позволит снизить цены на бензин, похвастался американский лидер.



Ранее Трамп заявил, что из Венесуэлы в США поступают сотни миллионов баррелей нефти. Меж тем портал Axios писал, что Вашингтон хочет получить долгосрочный контроль над венесуэльскими нефтяными месторождениями — вплоть до аренды участков на 100 лет.