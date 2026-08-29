Семь человек пострадали в результате массированной атаки на Ростовскую область

Семь человек пострадали в результате массированной вражеской атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его информации, в Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека — двое взрослых и двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Вражеской атаке подвергся Пролетарский район города. По словам Слюсаря, там упали обломки БПЛА, которые повредили два многоквартирных дома.

"В результате падения обломков БПЛА в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону получили повреждения два многоквартирных дома. На месте происшествия работают экстренные службы. Ведется эвакуация жителей. Развернут временный пункт размещения. Людям оказывают необходимую помощь. Дежурят бригады скорой помощи", — говорится в сообщении губернатора в мессенджере "МАКС".

Ещё трое мирных граждан ранены в Аксайском районе. Там обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений, также произошло возгорание в лесополосе.

В Багаевском районе повреждены остекления частных домов, пострадавших нет, отметил Слюсарь.

Он заключил, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, и попросил жителей укрыться в помещениях, не подходя к окнам.