Трамп похвастался нефтяной сделкой с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки. В рамках соглашения с Каракасом под контроль Вашингтона перешли более 65-ти миллиардов баррелей из подтвержденных нефтяных резервов Венесуэлы. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети.

По мнению Трампа, теперь США более чем вдвое увеличат собственные запасы нефти и смогут существенно снизить цены на бензин. А госсекретарь Марко Рубио подсчитал, что сделка принесёт Венесуэле почти сто миллиардов долларов частных инвестиций и тысячи высокооплачиваемых рабочих мест.