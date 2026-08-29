В Непале продолжатся поиски пропавших после наводнения туристов

Растёт число жертв масштабного наводнения на границе Китая и Непала. В списке погибших уже более шестисот человек, пропавших без вести более двух тысяч. На поиски в отдалённые районы направлены 30 тысяч военных и полицейских.

Российское посольство в Катманду сообщило, что новых сведений о наших гражданах, которые не выходят на связь после паводка в Непале, нет.

Спасательная операция сейчас временно приостановлена из-за угрозы повторного наводнения. Оползень перекрыл русло одной из рек на севере Непала. В результате образовалось озеро, и вода в нём быстро прибывает. Специалисты предупреждают о возможном прорыве.

В районах, расположенных ниже по течению, идёт эвакуация. Власти просят жителей и туристов избегать прибрежных зон.