В условиях практически полностью уничтоженной экономики на Украине начал процветать рынок чёрной трансплантологии. Записи разговора сотрудника Черновицкого патологоанатомического бюро с женщиной, которая только потеряла мать, публикует украинская генпрокуратура. Мужчина старательно уговаривает её дать согласие на изъятие неких тканей умершей.

Родственникам взамен обещали, что бальзамирование и хранение тела будет бесплатным и давили морально. Если и после этого не соглашались, материалы получали вопреки их воле. Органы отправляли железной дорогой, коробками на предприятия, производящие биоимпланты для хирургии и стоматологии.

Украина сегодня не просто поставщик живой силы на фронт, но и главный донор органов, не раз заявляли в российском МИДе. Наши военные сообщали о найденных телах украинских солдат с признаками операций, которые проводили трансплантологи. А недавно нацразведка США опубликовала данные о 40 биолабораториях на Украине, которые финансирует Запад.

И, конечно, всё это невозможно без участия Банковой. Где едва ли не каждый день вскрывают коррупционные схемы. Недовольное население, считают в американском Госдепе, вот-вот взорвётся. И рекомендуют американцам объезжать стороной Киев. Слишком высок риск общественных беспорядков.