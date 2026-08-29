Москва и Подмосковье создают новые транспортные маршруты

Более 50 маршрутов, которые соединяют столицу с городскими округами ближайшего Подмосковья, открыто в первом полугодии. Об этом сообщил Сергей Собянин в социальных сетях.

Мэр рассказал, как мегаполис интегрирует пригородные маршруты в систему столичного транспорта. Для их работы закуплено свыше 500 современных автобусов. Сократились интервалы движения, благодаря чему на треть вырос объём перевозок.

Пассажиров обслуживают по стандартам Московского транспорта, им доступны все сервисы и льготы. В планах до конца года - интегрировать ещё 27 маршрутов.