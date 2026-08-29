Сотни рабочих ГЭС заблокированы под землёй после наводнения в Непале

Сотни рабочих ГЭС могли застрять под землей из-за наводнения в Непале, пишет издание The Kathmandu Post. Их спасением занимаются военные. По данным Независимой ассоциации производителей электроэнергии Непала, не удаётся установить местонахождение 934 человек. Возле спасательных центров круглосуточно находятся близкие тех, чья судьба до сих пор не известна.

Всего в списках пропавших без вести в Непале и Китае ещё почти две с половиной тысячи человек. Среди них восемь российских туристов, связи с ними по-прежнему нет. Но растёт не только число погибших, а и число спасённых. Застрявший на крыше подросток, наконец, дождался вертолёта, который направили на поиски военные.

В стихийно возникшее горное озеро регулярно низвергаются новые лавины. Китайские специалисты ведут непрестанный мониторинг пока вода переливается через берега в спокойном режиме. Но риск прорыва возрастает. Те, кто выжил в катастрофе, говорят: трагедия может произойти за несколько минут.

Для десятков тысяч людей нужно обеспечить пункты временного проживания, к такому власти Непала оказались не готовы. Помощь оказывают международные организации. В Минфине страны подсчитали: на ликвидацию последствий наводнений потребуется не менее четырёх миллиардов долларов.