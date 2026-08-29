Финалисты "Арт Мастерс" показали шоу, посвящённое культуре России

Уникальное мультимедийное шоу, посвящённое многонациональной культуре России, представили финалисты ежегодного чемпионата творческих компетенций "Арт Мастерс". Для создания одного из ключевых событий этих соревнований объединились участники направлений "Композитор популярной музыки", "Стилист", "Моушн-дизайнер".

Каждый номер концерта, который назвали "Голоса земли", отражает культурную идентичность одного из десяти регионов нашей страны. Яркие сценические образы и визуальные эффекты дополнили музыкальные выступления молодых артистов. Победители и призёры чемпионата получат денежные сертификаты, а также возможность для стажировки и дальнейшего трудоустройства в интересных проектах.