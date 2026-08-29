Освобождены Храповщина в Сумской области, Рубежное и Новоандреевка в ДНР

Сразу три населённых пункта освободили за сутки российские военные. Как сообщили в Минобороны, под контроль Армии России перешли Храповщина в Сумской области, Рубежное и Новоандреевка в ДНР.

Ещё в минувшие сутки были нанесены точечные удары по объектам ТЭК Украины и логистическим центрам, используемым ВСУ.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что российские средства ПВО сбили восемь ракет "Фламинго", два снаряда HIMARS и 715 беспилотников. Противник потерял за это время почти полторы тысячи солдат и офицеров.