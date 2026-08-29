Путин перед Днём знаний открыл школы в пяти регионах

Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет - один из ведущих вузов страны, который готовит педагогов по широкому спектру специальностей. Визит приурочен к предстоящему Дню знаний.

В стенах МП ГУ президент осмотрел выставку, посвящённую достижениям российской системы образования. Согласно данным, представленным на стендах, ежегодно по результатам ЕГЭ школьники получают всё большее количество баллов, в первую очередь по естественно-научным дисциплинам.

Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых учебных заведений в регионах. Новые школы открыли сразу в пяти регионах страны. Одну из них - имени Макаренко - в Москве. Её перед разговором с президентом посетил Сергей Собянин. Мэр пообщался с родителями и учениками. Здание находилось на реконструкции. Теперь там просторные и светлые классы, новое оборудование для учёбы и занятия спортом, пространство для мероприятий, медиатека.

Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей территории. Школа рассчитана на тысячу учеников младших и средних классов. Сергей Собянин доложил президенту: всего в этом году в столице открывают сто школ, в которых также завершили реконструкцию.

"Больше 10% школьников пойдут в новые здания, обновлённые здания. По вашему поручению мы не забываем свои города-побратимы - Донецк и Луганск. В целом мы провели реконструкция полную комплексную 30 образовательных учреждений. В этом году запускаем пять школ", - сказал Собянин.

О темпах строительства объектов образования главе государства доложил министр просвещения Сергей Кравцов. За последние семь лет в стране возведено более 1 700 новых школ, в которых будут учиться больше миллиона детей. Две трети - это сельские школы. И все их оснащают новым оборудованием. Продолжается и программа капремонта колледжей, школ и детских садов.

Владимир Путин также встретился с учителями, студентами и учащимися педагогических классов. Президент отметил: престиж профессии педагога в стране повышается, об этом в частности говорит конкурс и проходной балл в профильные вузы.

Глава государства подчеркнул, что учителя выполняют важнейшую функцию в обществе и никакие современные технологии никогда не заменят живого слова преподавателя и наставника.