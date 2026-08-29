Мошенники атакуют родителей школьников перед 1 сентября

Мошенники придумали новую схему обмана россиян перед 1 сентября. Речь идёт о родителях школьников, сообщили "Ленте.ру" в Роскачестве.

На их телефоны приходят фейковые сообщения от администрации школы, где учится ребёнок. Мам и пап предупреждают, что по новым санитарным правилам все дети обязаны пройти электронную регистрацию медицинского полиса перед допуском к занятиям.

После этого родителям присылают ссылку, по которой нужно перейти, чтобы подтвердить данные СНИЛС и полиса. Через какое-то время выясняется, что на граждан оформлены кредитные карты.

В ведомстве напомнили, что никакой электронной регистрации для школьников и их родителей перед 1 сентября не существует.