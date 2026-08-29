Путин обсудил с Лукашенко торгово-экономическое сотрудничество

Торгово-экономическое сотрудничество России и Беларуси развивается успешно, несмотря на все попытки повлиять на него извне. Об этом на встрече с Александром Лукашенко заявил Владимир Путин. Беседа президентов двух стран прошла в Ново-Огарёве, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил регулярность встреч со своим белорусским коллегой, но уточнил, что появляются моменты, на которые необходимо обратить внимание.

"Мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, и на направлениях, которые сегодня являются наиболее важными – это и высокие технологии, и микроэлектроника, и некоторые другие направления", - отметил Путин.

Александр Лукашенко прибыл в Москву накануне, 28 августа. Он провёл встречу с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Среди прочего обсуждались важные предстоящие события - заседания Совета министров Союзного государства и Евразийского межправительственного совета, а также II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске.