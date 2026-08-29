Собянин: В Москве установлен рекорд по обновлению старых школ

В Москве в День знаний откроется 145 новых или полностью обновлённых школ и детских садов. В них будет учиться каждый десятый школьник Москвы, и это рекордный показатель для новейшего времени, сообщил Сергей Собянин.

Мэр принял участие в открытии новых школ в российских регионах вместе с Владимиром Путиным. Собянин сообщил президенту, что Москва уже третий год реализует уникальную программу "Моя школа" в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Проект вышел на полную мощность: в этом году откроются сто корпусов, в планах на следующий - ещё 85.

Собянин принимал участие в видеоконференции с президентом, находясь в школе №656 в Бескудниковском районе столицы. Её недавно обновили, зданию исполнится 60 лет, и, как отметил мэр, из старого в нём остались только стены.