Посла Украины вызвали на ковёр в МИД Турции после обстрела сухогруза

Посла Украины в Анкаре вызвали в МИД Турции. От него потребовали дать объяснения по поводу обстрела ВСУ турецкого судна в Чёрном море, сообщает телеканал TRT Haber.

Инцидент произошёл три дня назад. Украинский дрон атаковал турецкий сухогруз Lider Bordo Mavi неподалёку от Туапсе. На борту судна вспыхнул пожар, пять членов экипажа получили ранения. Там же на следующий день обстрелу подверглось другое турецкое судно - lider Kocatepe.

Около месяца назад турецкая газета Aydınlık писала, что атаки киевского режима на коммерческие суда в Чёрном море создают угрозу энергетической безопасности Турции, которая покупает у России углеводороды.

По данным экспертов, обстрелу подвергаются в том числе суда, управляемые турецкой стороной. Подчеркивалось, что гражданское судоходство — это жизненно важная артерия Чёрного моря.