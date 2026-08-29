Престиж профессии, новые предметы, СВО: главное на встрече Путина с педагогами

В преддверии Дня знаний вся страна готовится к самому масштабному учебному году в новейшей истории — за парты сядут более 17 с половиной миллионов детей. И главный разговор о том, какой будет современная школа, состоялся сегодня на встрече Владимира Путина с педагогами и студентами в Московском педагогическом государственном университете.

"Научить человека, тем более молодого человек, ребёнка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя", - с этого тезиса началась встреча. Но перед тем, как президент ответил на вопросы учителей и студентов, он лично открыл пять новых учебных заведений по видеосвязи — от Тамбовской области до Дагестана.

Проделана колоссальная цифровая и инфраструктурная работа. Только за последние два года в стране капитально отремонтировано более семи тысяч школ, и две трети из них — на селе. Пример — новая школа в Тамбовской области в селе Бокино, где появились не только современные классы, но и театральная студия, медиацентр и два спортзала. Точно также и в новой школе на 600 мест в дагестанском селе Байрамаул.

Но самый амбициозный рывок — у Москвы. В столице 1 сентября открывается 145 новых или полностью реконструированных школ и детских садов. Это рекорд за всю историю города. Один из флагманов — московская школа №656 имени Макаренко, которой без малого 60 лет. С её учениками сегодня пообщался мэр Москвы Сергей Собянин.

После полной перепланировки, замены инженерии и трансформируемой мебелью здесь словно стёрли границу между классами и лабораториями. Библиотека стала медиатекой, а физику, химию и биологию теперь можно изучать на профильном уровне с использованием современных микроскопов, реактивов и цифровых датчиков.

Уже на встрече в МГПУ Владимир Путин особо подчеркнул - качественное образование не должно быть привилегией мегаполисов. Профессия педагога - снова на пике престижа. Конкурс в педвузы вырос, а выпускники всё чаще едут в малые города по программе "Земский учитель". Президент пообщался с молодыми педагогами, обсудили успехи и планы на будущее.

В этом году в школах появятся новые предметы - "искусственный интеллект и информационная безопасность", а также "духовнo-нравственная культура России" — о героях Отечества. Но, как бы ни менялась программа, главным в школе всегда остаётся учитель и его ученик.