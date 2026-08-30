Настоящий герой: старший прапорщик Морозов вывел боевую машину из-под огня

Капитан Шамиль Калмыкаев со своими мотострелками при захвате вражеских позиций столкнулись с активным сопротивлением противника. При поддержке артиллерии группе Калмыкаева удалось прорвать фланги ВСУ и зачистить опорник. Несмотря на обстрелы и удары БПЛА, неприятель так и не смог вернуть свой контрольный пункт.

Старший прапорщик Антон Морозов, доставляя на передовую личный состав и боеприпасы, попал под огонь артиллерии противника. Маневрируя, Антон вывел машину из-под удара, сохранив жизни наших бойцов, и сумел в срок подвезти подкрепление и снаряды на линию соприкосновения.