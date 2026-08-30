Минобороны назвало цели ночных ударов на Украине

Минувшей ночью российские военные нанесли групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины. Подробности сообщили в Минобороны.

В Киеве поражён комбинат асбестоцементных изделий, на его складах хранилась взрывчатка для беспилотников.

Также в военном ведомстве сообщили, что приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Это будет сделано в ответ на продолжающиеся атаки по гражданской инфраструктуре и объектам ТЭК России.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 августа в российских регионах сбили 494 украинских беспилотника. Атаке подверглись 15 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского.