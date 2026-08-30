Силы ПВО России сбили ночью 30 августа 494 беспилотника

Минувшей ночью над территорией России сбито 494 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 15 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областях, в Московском регионе, на Кубани и в Крыму.

В Ленинградской области в результате атаки БПЛА возник пожар на НПЗ. В Ростовской области при падении осколков дрона пострадала женщина.

По информации мэра Москвы Сергея Собянин, на подлёте к столице с начала суток 30 августа военные сбили 13 беспилотников.