Нанесены сокрушительные удары по портовой инфраструктуре на Украине

Армия России нанесла новые точечные удары по военным целям на Украине. Как сообщили в Минобороны, в Николаеве уничтожен морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с военным имуществом.

В Киеве поражено сборочное предприятие, на котором производили сборку дистанционно управляемых катеров, а в Николаевской области уничтожена электроподстанция, питавшая военные объекты в порту.

Ранее сообщалось, что российские ракеты поразили в Киевской области склад с комплектующими для дальнобойных ракет "Фламинго", логистический центр с западными грузами военного назначения и склад боеприпасов.