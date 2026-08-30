Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником. Он пообещал продолжить поддержку отрасли, в том числе в вопросах безопасности, логистики и повышения качества жизни шахтерских семей.

"Сама шахтерская профессия требует особого мужества и выдержки. Здесь трудятся люди волевые, обладающие уникальной интуицией, наделенные умением слышать шахту и мгновенно принимать верные решения", — отметил в своем поздравлении российский лидер.

Президент также оценил вклад горняков в энергетическую безопасность, экономическую и оборонную мощь России. Он поблагодарил их за упорный труд и преданность делу.



Кроме того, Путин отметил, что с профессией шахтера связана сама история Отечества.

"Ваши предшественники заложили индустриальный фундамент страны. Дали мощный толчок развитию металлургии, машиностроения, транспорта", — подчеркнул он.