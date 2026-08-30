Пять человек погибли и 24 пострадали в результате ДТП на Ставрополье

Пять человек погибли, ещё 24 пострадали в результате ДТП с участием автобуса "Грузия-Москва" и "Камаза" на Ставрополье, сообщили в ГАИ.

"По предварительным данным, 30 августа примерно в час ночи на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса", — говорится в сообщении подразделения в "МАКС".

Среди раненых есть пятеро детей, один ребенок находится в реанимации.

По предварительной информации, водитель автобуса превысил скорость и не успел затормозить перед грузовиком. После столкновения автобус съехал в кювет.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следователи.