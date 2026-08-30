До 38 возросло число пострадавших при ДТП на Ставрополье

38 человек, включая 10 детей, пострадали в результате столкновения рейсового автобуса "Грузия-Москва" с грузовиком на Ставрополье. Еще пять скончались на месте. Такие данные привела в канале на платформе "МАКС" местная Госавтоинспекция.

По факту ДТП прокуратура региона начала проверку.

В ГАИ уточнили, что все раненые доставлены в ЦГБ г. Пятигорска, и информация о госпитализации еще будет уточняться.

Ранее стало известно, что рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в городе Железноводск. Предварительно, его водитель превысил скорость и не успел затормозить перед грузовиком впереди. В автобусе находилось 43 человека.