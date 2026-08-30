Путин поздравил горняков с праздником

Сотни тысяч шахтеров и ветеранов отрасли сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Полезные ископаемые, которыми природа щедро одарила Россию, остаются основой национальной экономики, подчеркнул Владимир Путин.

Президент поздравил горняков, и отметил их большой вклад в обеспечение энергетической безопасности, а также экономической и оборонной мощи России.

Глава государства отметил, что наша страна занимает второе место в мире по запасам угля, третье по его экспорту, шестое в добыче, и, несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке.