Дым от лесных пожаров на Ямале добрался до Якутска

На Ямале усилия специалистов "Авиалесоохраны" и МЧС позволили впервые за последние дни сократить почти на треть площадь лесных пожаров - до 290 тысяч гектаров.

В тушении задействованы более 1 200 человек - объединённая группировка из нескольких регионов и авиация. На очаги возгорания, большинство из которых находятся в труднодоступной местности, сбрасывают воду вертолеты Ми-8.

На данный момент пожары отмечены в шести районах. Причиной масштабных возгораний стала длительная засуха. Но теперь на помощь людям пришли дожди.

Дым с Ямала добрался до столицы Якутии. Город накрыл смог - смесь гари и тумана. Из-за низкой видимости участились аварии на автотрассах. В полтора раза выявлено превышение вредных веществ в воздухе, жителям рекомендуют сократить время пребывания на улице.