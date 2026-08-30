6 человек погибли в страшной аварии грузовика с автобусом на Ставрополье

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись минувшей ночью на Ставрополье. ДТП произошло на третьем километре федеральной автодороги "Кавказ" неподалёку от Железноводска.

На утро 30 августа известно о шести погибших и более 30 пострадавших. Среди получивших травмы есть дети.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель следовавшего из Грузии в Москву автобуса, он выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего грузового автомобиля.

По факту ДТП прокуратура Ставропольского края ведёт проверку.