Освобождены Садки и Великий Прикол в Сумской области

Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населёнными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за последние 24 часа нанесён удар по месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго", местам сборки и хранения беспилотников.

Силы ПВО сбили за сутки 14 управляемых авиабомб, пять реактивных снарядов HIMARS и 804 БПЛА противника.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что с начала СВО уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта и 223 156 беспилотников.