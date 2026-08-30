Митинг за мир, нейтралитет и против поддержки блока НАТО состоялся в столице Швейцарии. На главную площадь Берна пришли также те, кто выступает за отмену антироссийских санкций. Неожиданное заявление о необходимости диалога с Москвой сделал и один из главных русофобов Европы - президент Финляндии. Впрочем, это не значит, что европейские политики решили вдруг отказаться от конфронтации.

Канцлер Германии готовится обвинить Россию в инциденте с дроном в Лейпциге. По версии немецкого следствия, БПЛА, пытался атаковать в аэропорту украинский военно-транспортный самолёт Ан-124. Инсайдами делятся журналисты издания Politico. По их информации, Мерц заявит об этом уже в понедельник, 31 августа, что, в свою очередь, даст Берлину зелёный свет на целый ряд новых антироссийских мер.

Союзники по НАТО просят канцлера Германии не рубить с плеча. К здравому смыслу неожиданно призвал один из представителей русофобного авангарда - президент Финляндии. "Не думаю, что Россия когда-либо захочет напасть на самый мощный военный альянс в мире – НАТО", - заявил Стубб.

Еще он подчеркнул, что европейцам пора задуматься над налаживанием прямого контакта с Россией. Но, судя по действиям еврочиновников, диалог состоится нескоро.

Задерживаются поставки Украине европейской альтернативы ракетам Patriot - минимум до 2028 года. Жители Старого Света устали от воинственной риторики своих лидеров, а главное - от экономических последствий.