Чудесное спасение: в Непале 6-летняя девочка четыре дня провела под завалами

В горах Непала на четвёртые сутки после катастрофического наводнения находят выживших. Под обломками рухнувшего дома военные обнаружили шестилетнюю девочку. Она была в тяжелейшем состоянии, но вскоре смогла поесть. Сейчас ребёнок в больнице и, по словам врачей, уже идёт на поправку.

Сложнейшая операция по спасению из подземных тоннелей застрявших там рабочих продолжается на гидроэлектростанции "Тришули". Пропавшими без вести в Непале и Китае числятся около двух с половиной тысяч человек. К поисковой операции привлечены до 20-ти тысяч спасателей и военных.