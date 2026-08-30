Путин поздравил Лукашенко с днём рождения

Владимир Путин поздравил с днём рождения Александра Лукашенко. Президенту Беларуси сегодня исполнилось 72 года.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул, что дорожит взаимопониманием и доверием, установившимся с белорусским коллегой, а также отметил его вклад в укрепление дружественных отношений между нашими странами и в совершенствование институтов Союзного государства.

Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность, что совместная работа по наращиванию многопланового российского-белорусского сотрудничества будет продолжена.

Накануне, 29 августа, президенты России и Беларуси встречались в Москве. Путин и Лукашенко обсуждали торгово-экономическое сотрудничество двух стран.