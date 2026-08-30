Баллады о спецоперации прозвучали в парке "Зарядье"

Каждая песня - исповедь героя, каждая мелодия - эхо личного подвига и признание в любви к Родине. В Москве, на главной сцене парка "Зарядье" состоялся гала-концерт Всероссийского фестиваля "Баллады специальной военной операции - Время выбрало нас".

Его проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это уже четвертый сезон. За все время поступило свыше полутора тысяч заявок. Тексты и музыку пишут бойцы и ветераны, их родственники, волонтеры - те, кто не понаслышке знают о ситуации на фронте и в тылу.