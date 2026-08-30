На фестивале "Хвостфест" рассказали о профилактике опасных заболеваний у собак

Яркое и доброе событие для всех любителей домашних животных - в Москве прошёл фестиваль для владельцев собак "Летний Хвостфест". Показательные выступления, викторины, мастер-классы. Программу для гостей подготовили насыщенную. Один из важных блоков - защита здоровья питомца. На площадке представили новый российский препарат.

Овчарки и левретки, корги и бигли. Первый в России фестиваль "Хвостфест" собрал собак самых разных пород. Одна из главных тем – профилактика опасных заболеваний, которые переносят клещи и блохи. О том, как защитить своих питомцев в период активных прогулок и поездок за город рассказали специалисты компании "ПРОМОМЕД - Здоровье животных". Они представили новый уникальный российский препарат "Рабектра" в форме вкусных жевательных таблеток. Одна доза обеспечивает защиту на три месяца.

"Если на собаку в течение 12 недель нападает клещ, начинает питаться, то в течение до 12 часов клещ погибнет и собака будет защищена, потому что клещ не успеет заразить её опасными для собаки заболеваниями. Тоже самое и с блохами", - говорит старший медицинский советник по ветеринарии компании "ПРОМОМЕД - Здоровье животных" Инна Марцинковская.

Новый препарат – единственный в России выпускаемый по официальной лицензии на использование запатентованных изобретений. Это качественная замена ушедшему с рынка популярному иностранному продукту с действующим веществом "флураланер".

"Мы сертифицированы по всем стандартам качества, у нас есть все стандарты качества. Это относится и ко всей отрасли. Лучше всего продукты покупать в лицензированных специализированных ветеринарных аптеках, зоомагазинах и на онлайн-площадках сертифицированных продавцов", - советует исполнительный директор компании Ольга Широкова.

Специалисты "ПРОМОМЕД - Здоровье животных" позаботились о том, чтобы защиту получил каждый питомец. Препарат выпускают в разных дозировках для собак всех размеров.