Собянин поздравил жителей Донецка с Днём города

Донецк отмечает День города, столице Донбасса исполнилось 157 лет. Поздравления направил мэр Москвы Сергей Собянин. В социальных сетях он рассказал, как столица помогает восстанавливать город-побратим.

Московские специалисты постоянно находятся в Донецке - ремонтируют и обновляют инженерные сети, готовят город к зиме и поддерживают его во время отопительного сезона. В порядок привели около двух тысяч зданий и сооружений, сотни километров инженерных сетей и дорог.

Сейчас идут работы по возрождению парка "Патриот". На площади в 16 с половиной гектаров обустроят зоны для отдыха и прогулок, выставочные пространства, спортивные и детские площадки.