В Москве расширяется сеть маршрутов с электробусами

В Москве в первом полугодии запущено 32 новых электробусных маршрута. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях.

Кроме того, закуплено более 40 экологичных машин нового поколения. Сейчас в городе курсирует более 3 100 электробусов, это самый высокий показатель в Европе. Одновременно Москва перестраивает маршрутную сеть наземного транспорта. За первое полугодие изменили трассы 45 направлений и открыли четыре новых.

До конца года планируется запустить ещё один проект по развитию маршрутной сети наземного транспорта в малых поселениях Троицкого и Новомосковского округов.