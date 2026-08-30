В Москве с триумфом встретили юных победителей Чемпионата мира по прыжкам в воду

В московском аэропорту "Внуково" сегодня встретили триумфаторов Чемпионата мира по прыжкам в воду. Юниорская сборная России одержала убедительную победу на первенстве в Хорватии.

Это стало возможным после того, как в феврале Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на участие российских и белорусских атлетов. Наши ребята вышли на первое место в общемедальном зачёте, опередив сборные Мексики и Китая. Из 13-ти завоёванных россиянами наград семь - высшей пробы.

Главным героем турнира стал Мирослав Киселёв - на его счету три золотых медали в разных дисциплинах и бронза в составе команды. Впрочем, сами юные спортсмены свои выдающиеся достижения оценили скромно.