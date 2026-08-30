На Поклонной горе проходит финал конкурса чтецов "Поэзия Победы"

Стихи, опаленные войной: в столичном музее на Поклонной горе проходит финал всероссийского конкурса чтецов "Поэзия Победы". На одной площадке собрались школьники из самых разных уголков страны.

Жюри оценивает артистизм, выразительность чтения и глубину понимания текста юными участниками. Всего на конкурс поступило около шести тысяч заявок. Среди самых активных - жители Москвы, Петербурга, Нижегородской и Тульской областей.

Имена победителей станут известны сегодня, а всех участников ждут экскурсии и подарки от Музея Победы.