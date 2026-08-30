Поражение Украины приближается каждый день, и в Киеве это прекрасно понимают. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину спикер Кремля сообщил, что Россия наносят системные удары по военной инфраструктуре Украины и параллельно продвигается по всей линии фронта. Динамика спецоперации - абсолютно позитивная для страны, констатировал Песков. Он также отметил, что эффект от российских ударов заметен невооружённым взглядом.

Ещё пресс-секретарь президента высказался на тему контактов между спецслужбами. Комментируя недавний приезд в Москву главы ЦРУ, Песков назвал известной забавой теории заговоров и спекуляции вокруг непубличных переговоров. Ещё он отметил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко 29 августа никак не была связана с предшествующим ей визитом главы ЦРУ.

25 августа Россию посетил глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф. С ним встречался руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Стороны обсудили вопросы, находящиеся в компетенции разведслужб. Известно, что президент Владимир Путин не встречался с главой ЦРУ, это сегодня ещё раз подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.