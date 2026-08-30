Школьников предупредили о новой уловке мошенников перед Днём знаний

Злоумышленники в преддверии Дня знаний создают поддельные версии школьных электронных дневников, приложений с расписанием уроков и оценками. Об этом РИА Новости рассказали в компаниях RuStore и F6.

Ссылки на фейковые дневники аферисты размещают в родительских чатах под видом обновлений известных сервисов. После перехода по ссылке и авторизации в приложении пользователь передаёт мошенникам свои учётные данные - логин и пароль.

После этого преступники могут получить информацию о банковских картах и вкладах, а затем и похитить деньги. Для этого мошенники распространяют копии банковских приложений или сервисов оплаты под предлогом "оплатить кружок" или "внести взнос за школу".

Школьникам и их родителям нужно соблюдать осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам в чатах.