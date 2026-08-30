Что чаще всего забывают пассажиры в метро

Пассажиры московского метро чаще всего забывают в вагонах и на станциях зонты, головные уборы и музыкальные инструменты. Иногда попадаются и совсем необычные вещи, к примеру, фигурки народных промыслов, картины или портсигары.

Ещё среди забытых вещей встречались набор цветных линз, сумка с рогом оленя и электронная мухобойка. Всего за это лето на склады забытых вещей поступило более 20 тысяч находок.

Первое такое хранилище появилось в столичной подземке в 1953 году. Сейчас работают три склада, расположенные на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой Центр". Сюда передают вещи, забытые не только в метро, но и в автобусах, трамваях, на речных вокзалах, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.