С 7 по 20 сентября в Москве пройдёт марафон добрых дел

С 7 по 20 сентября в столице пройдёт марафон добрых дел. Как рассказал Сергей Собянин, его проведут команда "Мосволонтёра" и региональное отделение "Движение Первых". Мероприятие будет приурочено ко Всемирному дню первой помощи, он отмечается 12 сентября.

Москвичей приглашают принять участие в более чем 130 бесплатных практических занятиях. На них можно будет научиться сердечно-лёгочной реанимации, грамотно общаться с диспетчером скорой помощи и узнать о юридических аспектах оказания первой помощи.

Как отметил мэр, принять участие в занятиях могут все желающие независимо от возраста и профессии. Занятия пройдут в волонтёрских окружных центрах "Доброе место", в школах и колледжах.