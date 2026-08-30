Россиянку поймали в аэропорту столицы Эквадора с 32 игуанами

Полиция в Эквадоре обнаружила 32 морские игуаны с Галапагосских островов в багаже гражданки России. Женщину задержали при попытке вылететь из аэропорта Кито в Исландию.

Контрабандистка везла ящериц в пластиковых контейнерах в чемодане. Ветеринары, которых вызвали полицейские сообщили, что животные долгое время находились без воды и уже ослабли. Всех игуан доставили в природоохранный центр, где им будет оказана необходимая помощь.

Морская игуана относится к эндемикам и классифицируется как уязвимый вид. Они обитают исключительно на Галапагоссах. При этом взрослые особи достигают в длину полутора метров.